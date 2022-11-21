В Тульской области осудили телефонного мошенника, похитившего у пенсионеров более 1,2 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что безработный 23-летний житель Йошкар-Олы в составе преступной группы звонил гражданам пожилого возраста и сообщал заведомо ложные сведения о дорожно-транспортных происшествиях, якобы совершенных по вине их родственников. После этого соучастники предлагали передать им деньги во избежание привлечения граждан к уголовной ответственности. Злоумышленник, выполнявший роль курьера, приезжал по месту жительства пожилых людей и забирал у них деньги.

В ноябре 2021 года таким способом у пяти тульских пенсионеров было похищено 1,2 млн рублей. Одно из преступлений не было доведено до конца, поскольку вмешалась дочь потерпевшей, которая пришла навестить пожилую мать.

Суд по ч. 2, 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.