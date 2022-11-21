В Тульской области изменятся тарифы на газ Фото: Алексей ФОКИН

Так, с началом зимы стоимость голубого топлива для личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, составит 6 976 руб. 37 коп. за 1000 куб. м с учетом НДС.

В список таких потребителей входят физлица, собственники и наниматели жилого помещения; а также лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для отопления многоквартирных домов; УК, ТСЖ, ЖСК; садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения.

В среднем, с 1 декабря тарифы на ЖКХ поднимутся на 9%.