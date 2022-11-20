В Туле изменится цена за водоснабжение и водоотведение Фото: Алексей ФОКИН

По информации АО «Тулагорводоканал», с 1 декабря в Туле изменятся тарифы на питьевую и техническую воду, водоотведение, транспортировку воды и сточных вод.

Цена для юридических лиц составит:

28 руб. 5 коп. за 1 кубометр (без учета НДС) за услуги водоснабжения

16 руб. 37 коп. за 1 кубометр (без учета НДС) за услуги водоотведения

Для физических лиц:

33 руб. 66 коп. за кубометр за услуги водоснабжения

19 руб. 64 коп. за кубометр за услуги водоотведения

Постановление утвердили 15 ноября.