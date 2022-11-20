Житель Тульской области украл 70 книг Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, 56-летняя жительница Болохово обратилась в полицию за помощью. Она рассказала, что из её квартиры было украдено 70 книг общей стоимость 10 тыс. рублей.

Спустя короткий промежуток времени полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина, у которого нет определенного места жительства.

По предварительной информации мужчина признал свою вину, но книги хозяйке вернуть не удалось, так как они были сданы в пункт приема макулатуры. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.