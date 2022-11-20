Три парка в Туле объявлены особо охраняемой территорией Фото: Алексей ФОКИН

Первый заместитель губернатора Тульской области подписал указ, в котором сказано присвоить стаут особо охраняемой территории нескольким объектам Тулы. В их число входят Центральный парк культуры и отдыха им. Белоусова, Комсомольский и Рогожинский парки, а также памятник природы - Карстовая воронка у деревни Ливенское.

В связи с новым статусом, на данных территориях запрещается -, мусорить, строить капитальные сооружения, разводить костры, пользоваться автомобилем вне дороги общего пользования, самовольно высаживать растения, выгуливать собак вне площадок, рубить деревья в весенне-летний период, разорять гнезда и норы диких животных.