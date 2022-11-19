В Тульской области в колонию попытались пронести мобильные телефоны Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН России, в исправительную колонию №5 в городе Донской Тульской области пытались передать посылку с банками от консервированных ананасов, в которой находились запрещенные предметы.

Всего было изъято 40 предметов, таких как 24 сим-карты, 7 мобильных телефонов, 7 USB-шнуров и мобильный модем, 2 зарядных устройства.

В отношении гражданина, который пытался передать посылку, составлен протокол об административном правонарушении.