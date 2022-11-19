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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:17

Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Тульской области

Медали и почетные грамоты были переданы двум тулячкам
Источник:kp.ru
Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Тульской области

Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

18 ноября был опубликован указ о награждении государственными наградами двух жительниц региона, который подписал президент России Владимир Путин.

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» было присвоено Ольге Викторовне Гладун - за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Она является заместителем заведующего отделом мемориального дома Л. Н. Толстого музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» за развитие СМИ и многолетнюю добросовестную работу была награждена Олеся Степанова.