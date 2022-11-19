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НовостиОбщество19 ноября 2022 7:30

19 ноября за порядком в Туле проследит дежурный Андрей Слепцов

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации
Источник:kp.ru
9 ноября за порядком в Туле проследит дежурный Андрей Слепцов

9 ноября за порядком в Туле проследит дежурный Андрей Слепцов

Фото: Алексей ФОКИН

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 18 ноября, на посту дежурного значится Андрей Владимирович Слепцов - председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.