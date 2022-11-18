В Тульской области на выходных МЧС объявили метеопредупреждение из-за гололедицы Фото: Алексей ФОКИН

В связи с похолоданием на выходных, как сообщает МЧС по Тульской области, на дорогах может образоваться гололедица. Отмечается, что ее появление может вызвать осложнение на дороге.

Водителям рекомендуют быть более внимательными при управлении транспортным средством и соблюдать скорость и правила дорожного движения. Пешеходам стоит особо осторожно передвигаться по мостам, многоуровневым пересечением проезжих частей и развязок.

Также туляком стоит выбирать более безопасную одежду для нахождения на улице. Обувь с мягкой рифленой подошвой и носить верхнюю одежду с капюшоном и высоким воротником.