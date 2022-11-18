В Тульской области сельский житель забил кулаками до смерти издевавшуюся над ним сожительницу Фото: Алексей ФОКИН

27 августа 21-летний житель села Велье-Никольское поссорился после попойки со своей сожительницей в ее квартире. Женщина поджигала ему волосы и нанесла удар в спину отверткой, что окончательно вывело мужчину из себя. И тогда он ударил подругу кулаком в область левой височно-затылочной области. От полученных повреждений 32-летняя потерпевшая скончалась к утру в своей постели.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, прокурор просил признать противоправное поведение потерпевшей и явку с повинной. В итоге суд по ч. 4 ст. 111 УК РФ приговорил селянина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.