Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 14:44

Жительница Тульской области почти полгода получала пенсию умершей матери

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
Жительница Тульской области почти полгода получала пенсию умершей матери

Жительница Тульской области почти полгода получала пенсию умершей матери

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 32-летняя жительница города Суворова не зарегистрировала факт смерти матери, умершей в январе текущего года, продолжив получать за нее начисляемую пенсию. Всего с 1 февраля по 1 июня 2022 года злоумышленница сняла со счета покойной матери более 45 тысяч рублей.

Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре района.