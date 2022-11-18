Жительница Тульской области почти полгода получала пенсию умершей матери Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 32-летняя жительница города Суворова не зарегистрировала факт смерти матери, умершей в январе текущего года, продолжив получать за нее начисляемую пенсию. Всего с 1 февраля по 1 июня 2022 года злоумышленница сняла со счета покойной матери более 45 тысяч рублей.

Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре района.