Герой популярного мультика стал предметом судебной тяжбы телеканала и жительницы Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

АО «СТС» просит взыскать с предпринимательницы из Щекинского района компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности. Предметом тяжбы стал образ кота Компота из популярного мультсериала «Три кота».

Так, 20 декабря 2019 года в торговом павильоне, принадлежащем женщине, была куплена мягкая игрушка за 300 рублей. Внешне она повторяла Компота, исключительные права на которые принадлежат «СТС». При этом телеканал не давал разрешения ответчику на использование образа.

Сумма иска - 20 000 рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных имущественных прав и судебные расходы. Межрайонный суд назначил заседание по этому иску на 23 ноября.