Арт-пространство под Демидовским мостом: предложение туляков по благоустройству Фото: соцсети

По последней информации, владелец земельного участка, частично располагающегося под Демидовским путепроводом, предполагает строить здесь многоэтажку. Часть земли «отбирает» город под обустройство объездного пути. А что же будет сделано под самой эстакадой? Большинство городских активистов считает, что скорее всего — банальная автостоянка. А ведь в ряде российских городов такие пространства уже стали центром притяжения молодежи.

По опыту калининградцев туляки предлагают обустроить тут общественное пространство. Там под мостом сделали спортивное ядро. Площадка оснащена одиннадцатью баскетбольными кортами для игры 3×3, установлены биотуалеты и раздевалки, детский городок, оборудование для уличной гимнастики.

Подобный спортивный кластер скоро появится и в Москве — под Севастопольским путепроводом в Ясенево. В центре зоны расположатся амфитеатр и подвесные качели для детей и взрослых. В спортивной зоне будут созданы возможности для занятий стритболом и игры в петанк. Для тех, кто предпочитает экстремальные виды спорта, будут оборудованы зона паркура и скейт-парк.

Почему в Туле подобное должно тоже сработать? Хотя бы потому, что место это находится недалеко от ключевых достопримечательностей города. Рядом популярная у молодежи набережная.

Общественники предлагают городским властям рассмотреть возможность создания культурно-спортивного пространства под Демидовским путепроводом.