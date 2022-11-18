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НовостиЗвезды18 ноября 2022 13:22

Туляк Владимир Веревочкин снялся во втором сезоне сериала «Игра на выживание»

Премьера состоится 28 ноября на телеканале ТНТ
Игорь КОПЫТОВ
Туляк Владимир Веревочкин снялся во втором сезоне сериала «Игра на выживание»

Туляк Владимир Веревочкин снялся во втором сезоне сериала «Игра на выживание»

Фото: Архив "КП"

Режиссером сериала стал Карен Оганесян, в ролях Игорь Верник, Линда Лапиньш, Андрей Чадов, Денис Котов и новомосковец Владимир Веревочкин. Съемки второго сезона проходили нынешним летом в Узбекистане.

В проекте Веревочкин сыграет одного из самых главных героев с обостренным чувством справедливости - Николая Субботу. По сюжету, он единственный оставшийся после реалити-шоу «Выживший», пытается доказать, что гибель всех участников была подставлена организаторами. Чтобы доказать это, он вербуется на второй сезон шоу.