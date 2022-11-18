Туляк Владимир Веревочкин снялся во втором сезоне сериала «Игра на выживание» Фото: Архив "КП"

Режиссером сериала стал Карен Оганесян, в ролях Игорь Верник, Линда Лапиньш, Андрей Чадов, Денис Котов и новомосковец Владимир Веревочкин. Съемки второго сезона проходили нынешним летом в Узбекистане.

В проекте Веревочкин сыграет одного из самых главных героев с обостренным чувством справедливости - Николая Субботу. По сюжету, он единственный оставшийся после реалити-шоу «Выживший», пытается доказать, что гибель всех участников была подставлена организаторами. Чтобы доказать это, он вербуется на второй сезон шоу.