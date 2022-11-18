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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:30

Строительный мусор с крыши дома чуть не упал на голову жительнице Тулы

Прокуратура начала проверку
Источник:kp.ru
Строительный мусор с крыши дома чуть не упал на голову жительнице Тулы

Строительный мусор с крыши дома чуть не упал на голову жительнице Тулы

Фото: Алексей ФОКИН

В городе Тула, на ул. Приупской д. 22, ведутся строительные работы крыши, которые должны были закончится еще 24 июля.

Женщина проходила вместе со своей собакой, в тот момент прям перед ней упал строительный мусор. Как сообщает прохожая, вокруг кровли ничего не огорожено, и рабочие даже не смотрят куда скидывают весь хлам.

При этом орган местного самоуправления не проконтролировал соблюдение подрядчиком сроков сдачи выполненных работ.

В региональной прокуратуре заинтересовались данным вопросом и начали проверку.