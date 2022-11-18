Система «Ростелеком. Сервис печати» пополнила портфель федерального мультивендорного дистрибьютора OCS Distribution

Софт позволяет контролировать статус устройств, состояние картриджей, уровень бумаги в лотках, различные счетчики и журналы событий, происходящих с техникой. Управление сервисом печати осуществляется через мобильное приложение. Выбрать конкретный принтер, на который необходимо вывести задание, можно с помощью сканирования QR-кода.

Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Партнерство с OCS Distribution – перспективный шаг для развития нашего сервиса. Уверен, система “Ростелеком. Сервис печати” оправдает ожидания клиентов. Уникальность нашего решения – в совместимости софта с печатным оборудованием различных моделей, поддержке любой операционной системы, возможности адаптации под требования заказчиков. Всё это станет залогом нашего успеха, а также поможет в случае необходимости своевременно модернизировать услугу».

Ольга Скулова, директор департамента ИБ и ПО OCS Distribution:

«Сотрудничество с компанией “Ростелеком” позволит предоставить нашим партнерам более широкий выбор импортозамещающих продуктов. Наши специалисты обладают развитыми компетенциями в продвижении программного обеспечения, что поможет партнерскому каналу успешно донести до своих клиентов ценность и полезность нового продукта».

Система «Ростелеком. Сервис печати» создана на базе многофункциональной программной платформы СКИТ (система контроля и инвентаризации технического сопровождения) и включена в Единый реестр российских программ для вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение подойдет для компаний, которые обладают большим парком печатной техники и заинтересованы в оптимизации расходных материалов.

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