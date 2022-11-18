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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:54

Система «Ростелеком. Сервис печати» пополнила портфель федерального мультивендорного дистрибьютора OCS Distribution

«Ростелеком» и OCS Distribution начали сотрудничество. Теперь в OCS можно приобрести систему «Ростелеком. Сервис печати». Она объединяет функции управления печатью и непрерывного удаленного онлайн-мониторинга работы принтеров
Источник:kp.ru
Система «Ростелеком. Сервис печати» пополнила портфель федерального мультивендорного дистрибьютора OCS Distribution

Система «Ростелеком. Сервис печати» пополнила портфель федерального мультивендорного дистрибьютора OCS Distribution

Софт позволяет контролировать статус устройств, состояние картриджей, уровень бумаги в лотках, различные счетчики и журналы событий, происходящих с техникой. Управление сервисом печати осуществляется через мобильное приложение. Выбрать конкретный принтер, на который необходимо вывести задание, можно с помощью сканирования QR-кода.

Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Партнерство с OCS Distribution – перспективный шаг для развития нашего сервиса. Уверен, система “Ростелеком. Сервис печати” оправдает ожидания клиентов. Уникальность нашего решения – в совместимости софта с печатным оборудованием различных моделей, поддержке любой операционной системы, возможности адаптации под требования заказчиков. Всё это станет залогом нашего успеха, а также поможет в случае необходимости своевременно модернизировать услугу».

Ольга Скулова, директор департамента ИБ и ПО OCS Distribution:

«Сотрудничество с компанией “Ростелеком” позволит предоставить нашим партнерам более широкий выбор импортозамещающих продуктов. Наши специалисты обладают развитыми компетенциями в продвижении программного обеспечения, что поможет партнерскому каналу успешно донести до своих клиентов ценность и полезность нового продукта».

Система «Ростелеком. Сервис печати» создана на базе многофункциональной программной платформы СКИТ (система контроля и инвентаризации технического сопровождения) и включена в Единый реестр российских программ для вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение подойдет для компаний, которые обладают большим парком печатной техники и заинтересованы в оптимизации расходных материалов.

Чтобы узнать подробнее о продукте, отправьте свой вопрос на e-mail partner.rsp@rt.ru.