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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:25

В Тульском ТЮЗе открылся дискуссионный клуб «Уроки нравственности»

Зрители смогут задавать вопросы режиссерам и актерам
Источник:kp.ru
В Тульском ТЮЗе открылся дискуссионный клуб «Уроки нравственности»

В Тульском ТЮЗе открылся дискуссионный клуб «Уроки нравственности»

Фото: материалы пресс-служб

В Тульском театре юного зрителя в ближайшее время пройдет для всех желающих пройдет беседа на тему буллинга. Старшеклассники и студенты смогут посетить спектакль «Чучело», в котором показывают большую проблемы нынешней молодежи – травля в школе.

После показа будет проходить обсуждение с участием зрителей, режиссеров, актеров. В этой беседе все смогут поделиться своими мыслями и задавать друг другу вопросы.

Ближайшая встреча дискуссионного клуба пройдет в ТЮЗе 30 ноября в 12.00.