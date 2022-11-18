В Тульском ТЮЗе открылся дискуссионный клуб «Уроки нравственности» Фото: материалы пресс-служб

В Тульском театре юного зрителя в ближайшее время пройдет для всех желающих пройдет беседа на тему буллинга. Старшеклассники и студенты смогут посетить спектакль «Чучело», в котором показывают большую проблемы нынешней молодежи – травля в школе.

После показа будет проходить обсуждение с участием зрителей, режиссеров, актеров. В этой беседе все смогут поделиться своими мыслями и задавать друг другу вопросы.

Ближайшая встреча дискуссионного клуба пройдет в ТЮЗе 30 ноября в 12.00.