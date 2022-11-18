Водитель тяжеловоза из Тульской области был вынужден выплатить 350 000 рублей штрафа Фото: материалы пресс-служб

По весне мужчина был оштрафован Госавтоинспекцией за движение тяжеловесного транспортного средства с превышением допустимых габаритов. Однако штраф он платить не спешил.

В результате исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области. Согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего неплательщику автомобиля «Chevrolet Niva».

Узнав о примененных мерах, должник, который планировал осуществить сделку по продаже внедорожника, оперативно погасил всю сумму административного штрафа.