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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:35

Водитель тяжеловоза из Тульской области был вынужден выплатить 350 000 рублей штрафа

Иначе он не смог бы продать свой легковой внедорожник
Игорь КОПЫТОВ
Водитель тяжеловоза из Тульской области был вынужден выплатить 350 000 рублей штрафа

Водитель тяжеловоза из Тульской области был вынужден выплатить 350 000 рублей штрафа

Фото: материалы пресс-служб

По весне мужчина был оштрафован Госавтоинспекцией за движение тяжеловесного транспортного средства с превышением допустимых габаритов. Однако штраф он платить не спешил.

В результате исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области. Согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего неплательщику автомобиля «Chevrolet Niva».

Узнав о примененных мерах, должник, который планировал осуществить сделку по продаже внедорожника, оперативно погасил всю сумму административного штрафа.