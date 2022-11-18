Туляки обескуражены пропажей лавочек у памятника гармони на улице 9 Мая. Фото: Владимир ЩЕРБАКОВ.

Известный тульский краевед Владимир Щербаков на своей страничке разместил фототакт, подписав его «Одинокая гармонь... Памятный знак на проспекте Ленина в Туле лишился лавочек, которые были установлены слева и справа от гармони. Конечно, хотелось бы, чтобы лавочки вернулись на свое место».

Пользователи Сети высказывают различные предположения. Поскольку одна из лавочек в недавнем времени сломалась, не исключено, что демонтаж был произведен в целях установить новые. Вопрос только в том, когда это сделают?