Тульский студент решил провести вечер с проституткой и остался без 60 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

За последние сутки благодаря доверчивости туляков мошенники обогатились на 3,3 млн рублей. Так, наибольший урон потерпела 44-летняя женщина «попалась» на уловку якобы банковских работников, с ее счета пропали 1,2 миллиона рублей. Еще почти столько же отдали мошенникам по аналогичной схеме суммарно четверо других жителей региона.

Одним из потерпевших в сводке регионального Министерства внутренних дел стал 25-летний студент. На одном из «специфических» сайтов он обнаружил объявление об оказании интимных услуг. Решив скрасить вечер, молодой человек перевел 60 тысяч рублей в качестве предоплаты жрице любви. Но девушка не приехала и аванс не вернула.