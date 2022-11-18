В Тульском цирке откроют выставку истории циркового искусства Фото: Алексей ФОКИН

Практически в каждом российском цирке есть свои музеи. В Туле он тоже появился несколько лет назад, но весьма узконаправленный — в виде частной коллекции клоунов.

Теперь же речь идет о создании полноценной экспозиции, основу которой составят уникальные предметы циркового искусства, которые привезут в наш город из закрывающегося на реконструкцию Екатеринбургского цирка.

В экспозиции будут представлены старые цирковые афиши, костюмы известных артистов советского времени, их реквизит, специализированные журналы, посвященные цирковой теме. Планируется, что перед представлениями в новом музее будут проводиться лекции о цирковом искусстве.

Кстати, окончательно прощаться в связи с этим с коллекцией клоунов тоже не собираются. По имеющейся информации, ее владельцу предложили принять участие в новой выставке. А поскольку в Туле живут немало цирковых артистов, уже ушедших с манежа, всех их призывают пополнить экспозицию семейными реликвиями.