На 25 лет попала за решетку семейная пара из Тулы за производство наркотиков в крупном размере Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в 2021 году 39-летний мужчина и его 20-летняя жена, вступили в организованную преступную группу и оборудовали в частном доме в Богородицком районе подпольную лабораторию по производству наркотиков. За 8 месяцев они изготовили более 1 кг смеси, содержащей мефедрон, которую собирались передать неустановленному следствием руководителю группы для последующей продажи.

Наркотики семейная пара хранила в автомобиле Volkswagen Polo, где их обнаружили и изъяли полицейские после того, как обвиняемых на улице Скуратовской случайно остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина при этом оказал сопротивление.

Суд приговорил обвиняемых к 9 и 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно.

Кроме того, был изъят в ползу государства земельный участок и дом, полученные в результате преступной деятельности.