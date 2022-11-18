За ложный вызов полиции туляка оштрафовали на тысячу рублей Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 24 октября мужчина, находясь в поселке Плеханово, позвонил в дежурную часть ОП «Ленинский» и сообщил об угоне у него автомобиля. Однако информация не подтвердилась, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.

Решением мирового судьи туляк признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей. На заседание мужчина, кстати, не явился. Постановление не вступило в законную силу.