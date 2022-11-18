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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:51

Интернет-мошенник из Оренбурга обманул нескольких туляков

Сотрудники полиции задержали подозреваемого
Игорь КОПЫТОВ
Интернет-мошенник из Оренбурга обманул нескольких туляков

Интернет-мошенник из Оренбурга обманул нескольких туляков

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Одной из жертв оказался 32-летний программист, который обратился в дежурную часть УМВД России по городу Туле с заявлением о том, что, приобретая игрушечную модель танка в интернете, лишился 8,5 тысяч рублей. Такое же заявление поступило и от 19-летнего электромонтера, который перевел мошеннику 7,4 тысячи рублей.

Правоохранители личность и местонахождение злоумышленника установили - им оказался безработный и ранее судимый 26-летний житель Оренбургской области. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ о мошенничестве.