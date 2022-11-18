19 ноября в Туле на улице Энгельса ограничат движение трамваев маршрута № 14 Фото: Алексей ФОКИН

19 ноября в Туле с 9:00 до 13:00 движение по трамвайному маршруту № 14 будет осуществляться по измененной схеме. Трамвай будет следовать следующим образом: Менделеевский пос. - пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе — Кондитерская фабрика.

Работы по опиловке деревьев будут осуществляться на участке от улицы Жаворонкова до улицы Оружейной.