Директора магазина в Новомосковске наказали за использование усилителя сотовой связи Фото: Алексей ФОКИН

В марте-апреле этого года обвиняемый купил в магазине радиотехники устройство по усилению интернет-сигнала и установил его в магазине «Продукты», расположенном в микрорайоне Сокольники Новомосковска, директором которого работал.

В конце сентября специалисты ФГУП «Главный Радиочастотный центр» проводили мониторинг источников создания недопустимых радиопомех РЭС. В ее ходе выяснилось, что мужчина использовал незаконно действующий ретранслятор сети сотовой связи, который создавал недопустимые помехи базовой станции.

Таким образом, по ч. 3 ст. 13.4 КоАП РФ суд назначил ему наказание в размере 1 000 рублей штрафа.