«Ростелеком» подвел итоги очередного этапа образовательного проекта «IT-семья» в Тульском регионе

Напомним, образовательная программа направлена на совместное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста и их внуков. Студентами третьего потока стали семейные команды из города Болохово Киреевского района. Занятия проводились дистанционно. В течение полутора месяцев преподаватели знакомили учеников с азами кибербезопасности и основами работы в офисных программах, учили редактировать тексты, создавать личную почту, делать презентации, пользоваться облачными хранилищами и многому другому.

После каждого онлайн-урока команды выполняли задания и получали баллы. В финале в очном режиме состоялось итоговое тестирование, по результатам которого определились победители. Лучшие семейные пары, занявшие три призовых места, получили подарки от «Ростелекома».

«Ростелеком» подвел итоги очередного этапа образовательного проекта «IT-семья» в Тульском регионе

«Это уже третий выпуск тульских участников нашего проекта. Радует, что интерес к информационным технологиям у старшего поколения растет и в районных центрах области. Эффективность семейной формы обучения признают все студенты: вместе заниматься легче и интереснее. Наш проект продолжается: на днях еще 12 семей приступили к занятиям на базе тульской компьютерной академии “Рубикон”. Уверен, что полученные знания дадут возможность взрослым и детям общаться на одном цифровом языке и помогут им чувствовать себя комфортно в интернет-пространстве».

Лариса Марейчева, руководитель центра цифрового образования детей IT-куб, г. Болохово:

«Сегодня как никогда актуален вопрос приобщения старшего поколения к информационным технологиям. Учебный процесс в формате семейного тандема не только принес пользу, но и дал много положительных эмоций нашим героям. Всем удалось выполнить домашние задания в ходе обучения и уверенно пройти итоговое тестирование. Мы благодарны компании “Ростелеком” за предоставленную возможность стать партнером этого замечательного проекта. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и будем рады воплощать новые проекты на базе нашего центра».

«Ростелеком» подвел итоги очередного этапа образовательного проекта «IT-семья» в Тульском регионе

«Никогда не участвовала в подобных мероприятиях. Решила испытать удачу и согласилась “сесть за парту” вместе с внуком. С моим замечательным помощником было не так страшно постигать компьютерную грамоту. В результате я открыла для себя много нового и интересного. Наши усилия, как оказалось, не прошли даром: мы набрали больше всех баллов и получили в подарок умную колонку Маруся, чему несказанно рады! Спасибо всем организаторам за прекрасный проект!».

Функционал умной колонки Капсула с голосовым ассистентом Маруся от VK обширен: устройство может поставить таймер, завести будильник, позвонить другу, вызвать такси, перевести слова на разные языки, включить любимую радиостанцию или ТВ-передачу, развлечь разговором и многое другое. Достаточно лишь озвучить нужную команду. С помощью устройства можно управлять сервисами «Умный дом» и Wink от «Ростелекома», а также совершать онлайн-звонки и слушать музыку через социальную сеть ВКонтакте.