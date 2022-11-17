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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 14:56

В Туле семейную пару посадили в тюрьму за производство наркотиков

Они организовали химическую лабораторию в частном доме
Источник:kp.ru
В Туле семейную пару посадили в тюрьму за производство наркотиков

В Туле семейную пару посадили в тюрьму за производство наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН

С 29 октября по 28 ноября прошлого года супружеская пара оборудовала подпольную лабораторию по производству наркотиков для продажи в Богородицком районе. За этот период они успели изготовить более 1 кг смеси, которую должны были передать своему руководителю (личность не установлена).

Сотрудник ГИБДД нашел запрещенное вещество в автомобиле «Volkswagen Polo», который принадлежал семейной паре. При задержании мужчина пытался оказать сопротивление.

По решению суда мужчину лишили свободы на срок 16 лет и 6 месяцев, а супругу на 9 лет. Также были изъяты и обращены в собственность государства имущество женщины – земельный участок и жилой дом, полученные в результате совершения преступления.