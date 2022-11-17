В Туле семейную пару посадили в тюрьму за производство наркотиков Фото: Алексей ФОКИН

С 29 октября по 28 ноября прошлого года супружеская пара оборудовала подпольную лабораторию по производству наркотиков для продажи в Богородицком районе. За этот период они успели изготовить более 1 кг смеси, которую должны были передать своему руководителю (личность не установлена).

Сотрудник ГИБДД нашел запрещенное вещество в автомобиле «Volkswagen Polo», который принадлежал семейной паре. При задержании мужчина пытался оказать сопротивление.

По решению суда мужчину лишили свободы на срок 16 лет и 6 месяцев, а супругу на 9 лет. Также были изъяты и обращены в собственность государства имущество женщины – земельный участок и жилой дом, полученные в результате совершения преступления.