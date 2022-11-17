В Тульской области нетрезвый виновник аварии, в которой погиб человек, лишен свободы на 8 лет Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 21 августа 2021 года обвиняемый двигался по крайней правой полосе движения автодороги «Алексин – Першино» со стороны поселка Авангард Алексинского района в направлении Алексина. Будучи нетрезвым, мужчина отвлекся от управления автомобилем и съехал на обочину, где совершил наезд на двух велосипедистов. С места совершения ДТП он скрылся. Один из велосипедистов получил тяжкие телесные повреждения и в результате тяжелой черепно-мозговой травмы скончался в больнице.

Суд по п.п. «а, б» ч.4 ст.264 УК РФ признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.