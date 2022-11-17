8,5 лет за убийство собутыльника получил житель Богородицкого района Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Днем 9 августа в ходе конфликта, возникшего в процессе пьянки в квартире знакомого по улице Дачной Богородицка, в честь возврата ему долга, 59-летний гость нанес принялся избивать хозяина. От полученных повреждений 72-летний потерпевший скончался в больнице.

Суд квалифицировал действия мужчины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и по ч. 4 ст. 111 УК РФ приговорил к 8,5 годам 6лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.