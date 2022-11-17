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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 11:51

8,5 лет за убийство собутыльника получил житель Богородицкого района Тульской области

Мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью земляка, повлекшее его смерть
Игорь КОПЫТОВ
8,5 лет за убийство собутыльника получил житель Богородицкого района Тульской области

8,5 лет за убийство собутыльника получил житель Богородицкого района Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Днем 9 августа в ходе конфликта, возникшего в процессе пьянки в квартире знакомого по улице Дачной Богородицка, в честь возврата ему долга, 59-летний гость нанес принялся избивать хозяина. От полученных повреждений 72-летний потерпевший скончался в больнице.

Суд квалифицировал действия мужчины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и по ч. 4 ст. 111 УК РФ приговорил к 8,5 годам 6лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.