В Щекине осудили двух «металлистов»: одного на полгода тюремного заключения Фото: Алексей ФОКИН

Двое щекинцев в третьем часу дня 9 июля, будучи возле около одного из домов в с. Старая Колпна Щекинского района заметили на территории металлические изделия, которые решили похитить и сдать на пункт приема металлолома.

Один пролез под ограждением на приусадебный участок, открыл изнутри ворота и впустил второго. После этого злоумышленники вынесли за пределы участка 9 фрагментов лома металла общим весом 178,1 кг и общей стоимостью 2849 рублей., чтобы загрузить в багажник автомашины. Однако в этот момент на месте преступления появился владелец участка. Испугавшись, подсудимые с места преступления скрылись.

На судебном заседании подсудимые вину признали полностью.

По итогу не судимому ранее «металлисту» по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, а второму, совершившему преступление в условиях рецидива, - лишение свободы на 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.