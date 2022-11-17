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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:04

Мобилизованные жители Тульской области смогут не платить за вывоз мусора

В Тульской области регоператоры предоставят льготы этой категории лиц и их детям
Игорь КОПЫТОВ
Мобилизованные жители Тульской области смогут не платить за вывоз мусора

Мобилизованные жители Тульской области смогут не платить за вывоз мусора

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области проработало с региональными операторами вопрос о предоставлении льгот на оплату вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) мобилизованным и добровольцам, которые участвуют в специальной военной операции, а также их детям.

Для получения 100% скидки нужно с заявлением обратиться непосредственно к оператору, документом о прохождении военной службы в период специальной военной операции, свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего, документ с регистрацией ребенка, согласие родителей на обработку персональных данных взрослого и ребенка.