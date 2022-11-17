В Тульской области нашли несуществующий завод молочной продукции Фото: Алексей ФОКИН

Управление Россельхознадзора установило, что в 2021 году ООО «Сырович» из Щекинского района зарегистрировало три декларации о соответствии на молочную продукцию в ассортименте. Однако выяснилось, что указанная фирма не осуществляла деятельность по зарегистрированному адресу. В марте 2022 года организация была исключена из реестра хозяйствующих субъектов ведомства.

Управление Россельхознадзора приняло решение о признании недействительными всех трех деклараций. Тулякам рекомендуется быть внимательными и не покупать продукцию данной фирмы, если увидят ее на полках магазинов, ибо такая продукция может нанести вред здоровью потребителей.