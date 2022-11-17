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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:47

В Тульской области нашли несуществующий завод молочной продукции

У одной из местных фирм отозвали сразу три декларации
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области нашли несуществующий завод молочной продукции

В Тульской области нашли несуществующий завод молочной продукции

Фото: Алексей ФОКИН

Управление Россельхознадзора установило, что в 2021 году ООО «Сырович» из Щекинского района зарегистрировало три декларации о соответствии на молочную продукцию в ассортименте. Однако выяснилось, что указанная фирма не осуществляла деятельность по зарегистрированному адресу. В марте 2022 года организация была исключена из реестра хозяйствующих субъектов ведомства.

Управление Россельхознадзора приняло решение о признании недействительными всех трех деклараций. Тулякам рекомендуется быть внимательными и не покупать продукцию данной фирмы, если увидят ее на полках магазинов, ибо такая продукция может нанести вред здоровью потребителей.