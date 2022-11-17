В Туле на одном из оборонных предприятий прошли антитеррористические учения Фото: Алексей ФОКИН

16 ноября на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса Тулы было проведено командно-штабное антитеррористическое учение.

В его рамках были отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению

контртеррористической операции. Напомним, в области с 19 октября действует режим повышенной готовности.