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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:29

В Туле на одном из оборонных предприятий прошли антитеррористические учения

Готовность проверяли в рамках режима повышенной готовности
Игорь КОПЫТОВ
В Туле на одном из оборонных предприятий прошли антитеррористические учения

В Туле на одном из оборонных предприятий прошли антитеррористические учения

Фото: Алексей ФОКИН

16 ноября на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса Тулы было проведено командно-штабное антитеррористическое учение.

В его рамках были отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению

контртеррористической операции. Напомним, в области с 19 октября действует режим повышенной готовности.