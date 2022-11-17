Жителям Херсона выдадут сертификаты на покупку квартир в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

Как сказано в постановлении, данные меры поддержки положены тем, кто до 13 октября этого года жил в Херсонской области, был вынужден покинуть родину и приехал в наш регион на постоянное место жительства.

Выплата в размере 100 тысяч рублей на имущественные траты и ремонт предоставляется единовременно. Сертификат на квартиру рассчитывается, исходя из следующих нормативов: 33 кв. м одиноким, 42 кв. м для семьи из двух человек, по 18 кв. м на человека для семей, состоящих из трех и более человек.

Заявления от желающих будут приниматься через МФЦ.

Министерству строительства поручено оказывать содействие беженцам в поиске благоустроенных жилых помещений.