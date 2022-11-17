В Туле на площади Ленина устанавливают новогодние украшения Фото: соцсети

Сейчас на городской плоащди устанавливают прошлогодние конструкции — входную группу, «пряничный» домик, тульский самовар, световые деревья и прочие. Среди них и знаменитая Снегурочка со светящимся шлейфом. Работы по установке иллюминации закончат к 1 декабря.

21 ноября приступят к монтажу новогодней елки. 30-метровая искусственная ель «Триумфальная» будет украшена 1500 новогодними игрушками и 70 гирляндами. На ее установку потратят почти миллион рублей.