В Тульской области появились инновационные дорожные знаки с подсветкой Фото: материалы пресс-служб

Определено 8 аварийно опасных участков на наиболее загруженных трассах. В их числе дороги Тула – Белев, Тула – Новомосковск, Кимовск – Епифань – Куликово Поле – Кресты, М-4 «Дон» – Новомосковск.

Будет подсвечено 148 дорожных знаков, обозначающих направления поворотов, ограничения скорости и запрещения обгонов. Каждый из них оснащен специальным светящимся покрытием, подключенным к солнечной батарее.

Ключевая цель - сократить число аварий и сделать трассы безопаснее.