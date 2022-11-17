До начала зимы сквер Юго-Восточный в Туле благоустроят окончательно

До начала зимы сквер Юго-Восточный в Туле доделают Фото: материалы пресс-служб

Сквер Юго-Восточный благоустраивают в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Его площадь составляет около 4 тысяч квадратных метров. К работам прежняя подрядная организация ООО "СтройСервис+" приступила летом и должна была завершить их в сентябре. Было выполнено устройство основания под дорожки из гранитного отсева, выложены тротуарные дорожки из плитки, проведено озеленение, освещение. Но на этапе установки игрового оборудования возникли сложности.

Первоначальный подрядчик поставил некачественное оборудование, пришлось контракт с ним расторгнуть и заключить новый. На данный момент необходимое оборудование новый подрядчик уже поставил на склад. Начинаются работы по разметке территории, после подготовки мест для установки будет производиться его монтаж

Новому подрядчику предстоит установить детское игровое и спортивное оборудование до конца ноября.