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НовостиОбщество17 ноября 2022 7:12

Предпринимателя обязали вернуть тулячке деньги за неполученную автозапчасть

В дело был вынужден вмешаться Роспотребнадзор по Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
Предпринимателя обязали вернуть тулячке деньги за неполученную автозапчасть

Предпринимателя обязали вернуть тулячке деньги за неполученную автозапчасть

Фото: Алексей ФОКИН

Женщина заключила с индивидуальным предпринимателем договор о поиске автозапчасти и внесла предоплату в размере 22,5 тысячи рублей. Однако через несколько дней передумала и решила расторгнуть договор, в связи чем написала требование вернуть ей деньги за неоказанные услуги. Но денег так и не получила.

Так как потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты, Роспотребнадзор, в который обратилась за помощью женщина, подал иск в суд.

Суд удовлетворил требования о взыскании денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда и обязал предпринимателя выплатить женщине 82,5 тысячи рублей.