Предпринимателя обязали вернуть тулячке деньги за неполученную автозапчасть Фото: Алексей ФОКИН

Женщина заключила с индивидуальным предпринимателем договор о поиске автозапчасти и внесла предоплату в размере 22,5 тысячи рублей. Однако через несколько дней передумала и решила расторгнуть договор, в связи чем написала требование вернуть ей деньги за неоказанные услуги. Но денег так и не получила.

Так как потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты, Роспотребнадзор, в который обратилась за помощью женщина, подал иск в суд.

Суд удовлетворил требования о взыскании денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда и обязал предпринимателя выплатить женщине 82,5 тысячи рублей.