В Туле задержали серийного грабителя, отнимавшего у пенсионерок дамские сумочки Фото: материалы пресс-служб

Первоначально несколько дней назад в дежурную часть отдела полиции обратилась 74-летняя жительница областного центра, сообщившая о том, что на улице Клары Цеткин, недалеко от ее дома, неизвестный вырвал у нее сумочку, в которой было 35 тысяч рублей и паспорт.

Полицейские провели ряд оперативных мероприятий и в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался безработный 19-летний житель Кировской области.

Грабителя задержали, он признался в содеянном. Также правоохранители ваыяснили его причастность к другим грабежам, совершенным в Туле. Так, жертвами стали еще две пенсионерки, лишившиеся 10 и 3 тысяч рублей. Часть похищенных денежных средств изъята, остальные злоумышленник уже потратил.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Продолжается выяснение причастности задержанного к совершению подобных преступлений.