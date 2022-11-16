17 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов

Связано это с проведением текущих ремонтно-восстановительных работ на электросетях Фото: Алексей ФОКИН

Электричества не будет:

с 9:00 до 16:00 - ул. Леваневского, 6, 16; ул. Станиславского, 43; пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а, 21;

с 9:00 до 16:30 - ул. Советская, 8; Красноармейский пр-т, 2, 4; ул. Сойфера, 1, 4; Мясново: Ханинский пр-зд, 23-а, 23, 25, 29, 33-в, 33-а, 31, 8-а; ул. Песчаная, 1-47 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. 3 -я Песчаная, 1-35 (нечётн.); 1-й Песчаный пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.); 2-й Песчаный пр-зд, 3-24; 3-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.); 4-й Песчаный пр-зд, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.); 5-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.); 2-й Песчаный пр-зд, 17; ул. 3-я Песчаная, 17, 19; ул. 1-я Песчаная, 1-18; ул. 2-я Песчаная, 3; 4-й Песчаный пр-зд, 5; 5-й Песчаный пр-зд, 1, 3, 4, 6, 8; ул. Декабристов, 160, 162; ул. К. Маркса, 1; Демидовская пл., 2, 4, 6; ул. Кислородная, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Огарёва, 2-24 (чётн.);

с 9:30 до 13:30 - ул. Лейтейзена, 4, 2; ул. Коминтерна, 24-а, 27; ул. Сойфера, 16-в;

с 10:00 до 15:00 - Новомосковское ш., 36-38, 56-58.