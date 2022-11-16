В столкновении двух легковушек пострадал 6-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

Как мы писали ранее, 15 ноября в 20:10 на 11-ом километре автодороги «Тула — Белев» сбили велосипедиста. А спустя пять минут здесь столкнулись две легковушки. В 20:15 36-летняя автоледи за рулем Оpel Astra совершила попутное столкновение с с ВАЗ-21214 под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Оpel – 6-летний мальчик, который на момент происшествия находился в детском удерживающем устройстве. После оказания медицинской помощи он был отпущен.