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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 14:28

В столкновении двух легковушек пострадал 6-летний мальчик

Мистика: эта авария произошла спустя пять минут на том же самом месте!
Игорь КОПЫТОВ
В столкновении двух легковушек пострадал 6-летний мальчик

В столкновении двух легковушек пострадал 6-летний мальчик

Фото: материалы пресс-служб

Как мы писали ранее, 15 ноября в 20:10 на 11-ом километре автодороги «Тула — Белев» сбили велосипедиста. А спустя пять минут здесь столкнулись две легковушки. В 20:15 36-летняя автоледи за рулем Оpel Astra совершила попутное столкновение с с ВАЗ-21214 под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Оpel – 6-летний мальчик, который на момент происшествия находился в детском удерживающем устройстве. После оказания медицинской помощи он был отпущен.