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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:51

В поселке Куркино Тульской области снова массовый мор рыбы

Об этом сообщают местные жители в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
В поселке Куркино Тульской области снова массовый мор рыбы

В поселке Куркино Тульской области снова массовый мор рыбы

Фото: соцсети

В пруду поселка Куркино Куркинского района массово всплыла мертвая рыба. Виновником происшествия автора публикации считает некое АО «Откормочное». Якобы принадлежащие ему отстойники все лето заполнялись нечистотами с близлежащей фермы, а как только наступила осень началась «полномасштабная операция по выкачиванию всего этого дерьма в близлежащие поля. По полям ездил трактор с шлангом подцепленным сзади и поливал нечистотами землю».

Кстати, в мае местные жители уже жаловались на массовый мор рыбы. Но тогда другое предприятие сливало отходы в еще одну реку.