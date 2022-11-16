В поселке Куркино Тульской области снова массовый мор рыбы Фото: соцсети

В пруду поселка Куркино Куркинского района массово всплыла мертвая рыба. Виновником происшествия автора публикации считает некое АО «Откормочное». Якобы принадлежащие ему отстойники все лето заполнялись нечистотами с близлежащей фермы, а как только наступила осень началась «полномасштабная операция по выкачиванию всего этого дерьма в близлежащие поля. По полям ездил трактор с шлангом подцепленным сзади и поливал нечистотами землю».

Кстати, в мае местные жители уже жаловались на массовый мор рыбы. Но тогда другое предприятие сливало отходы в еще одну реку.