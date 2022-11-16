Безработный обокрал соседку по квартире в Привокзальном округе Тулы Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть обратилась 21-летняя тулячка, рассказавшая, что из принадлежащей ей комнаты, расположенной в квартире по улице Седова, совершена кража денег в размере 17,5 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 35-летний сосед потерпевшей. Спустя некоторое время мужчина был задержан и признался в содеянном. Часть похищенных денежных средств злоумышленник успел реализовать на личные нужды.

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.