Полицейскими раскрыто «контактное» мошенничество в Новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть Новомосковска обратилась женщина 82-летняя местная жительница, которая рассказала, как дважды подряд после телефонного звонка отдала 300 и 400 тысяч рублей якобы за выкуп дочери из околотка за якобы совершенное дорожно-транспортное происшествие.

Только после передачи всех денег пенсионерка позвонила дочери и поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейскими незамедлительно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Спустя некоторое время по подозрению на территории соседнего региона стражами порядка был задержан 28-летний житель Ростовской области. Молодой человек признался в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений.