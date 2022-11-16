В Тульской области злостный неплательщик алиментов оказался за решеткой Фото: Алексей ФОКИН

45-летний житель Венева не желал платить сыну денежное содержание. Мужчина официально не был трудоустроен, в центр занятости населения не обращался и на учет не становился, в связи с чем судебный пристав составил в отношении должника протокол.

Приставы арестовали злостного алиментщика на 10 суток по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Однако отбытие административного наказания не освобождает гражданина от родительских обязанностей и уплаты долга. Если в дальнейшем мужчина не приступит к выплате алиментов, ему грозит более жесткая уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.