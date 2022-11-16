Вместо штрафа — срок: жительнице Донского за организацию интернет-казино ужесточили наказание Фото: Алексей ФОКИН

В Донском местная жительница в составе группы лиц по предварительному сговору осуществляла организацию и проведение незаконных азартных интернет-игр. За это она была осуждена по ст. 171.2 УК РФ, получив штраф. О наказании женщина знала, но платить деньги не спешила. Даже при том условии, что пристав разъяснил ей возможность обратиться за рассрочкой платежа в суд.

В результате судебным приставом в суд было направлено представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания. В итоге жительницу Донского наказали 4 годами ограничения свободы.