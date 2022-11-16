Тульский АКМ уверенно выиграл у питерской «СКА-Невы» Фото: материалы пресс-служб

В матче 24 тура Высшей хоккейной лиги между тульским АКМ и питерским «СКА-Невой» фортуна оказалась на стороне хозяев. Уже в первом периоде туляки создали серьезный задел для победы. На 13-й минуте АКМ повел — 3:0, дважды реализовав большинство - отличились Владимир Михасенок, Максим Лазарев и Евгений Рымарев. Гости отыграли один гол на последней минуте.

Во второй 20-минутке АКМ увеличил преимущество. Дмитрий Цыганов забросил первую шайбу в сезоне, а Максим Лазарев отличился в меньшинстве, перехватив передачу соперника в центре площадки.

В заключительном игровом отрезке команды обменялись голами. Сначала Владимир Михасенок оформил дубль, а затем «СКА-Нева» ответила своей шайбой в меньшинстве — отличился Дмитрий Овечкин.

Таким образом, исход встречи: 6:2 в пользу туляков.

Уже завтра, 17 ноября, в 19:00 АКМ дома примет «Динамо Спб».