В библиотеки Тульской области можно будет записаться через «Госуслуги71» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В декабре у всех жителей области появится возможность завести на портале «Госуслуги71» единый читательский билет, который даст возможность записаться в любую библиотеку региона и пользоваться библиотечным фондом через приложение в телефоне.

Стало это возможным, благодаря созданию принципиально новых информационных ресурсов, для чего были выделены средства на закупку техники и ПО, оцифрованы книжные памятники и предоставлен доступа к ним в Национальной электронной библиотеке.

Сейчас создан сводный электронный каталог библиотек Тульской области, в котором содержится информация обо всех поступлениях в фонды.