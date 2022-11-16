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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:46

В Туле прокуратура организовала проверку по факту захламления территории бывшего магазина на Пузакова

Жители Зареченского округа в соцсетях пожалуются на грязь и крыс на этом месте
Игорь КОПЫТОВ
В Туле прокуратура организовала проверку по факту захламления территории бывшего магазина на Пузакова

В Туле прокуратура организовала проверку по факту захламления территории бывшего магазина на Пузакова

Фото: материалы пресс-служб

Ранее в здании на улице Пузакова находился магазин «Дочки и сыночки». Сейчас же, судя по неоднократным жалобам туляков, территория возле ТЦ стала популярным местом у бомжей и крыс.

Уже осуществлен выход на место.

Теперь прокуроры дадут оценку деятельности органа местного самоуправления по осуществлению контроля за исполнением собственником здания санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании прилегающей территории.

По итогу будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.